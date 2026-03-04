В Нагайбакском районе часть школьников отправили на дистант из-за снегопада

В Нагайбакском районе Челябинской области утром 4 марта 2026 года из-за сильного снегопада и гололеда часть школьников перевели на дистант. Дети из малых сёл будут учиться дистанционно, сообщает газета «Всходы» со ссылкой на начальника управления образования Ирину Решетникову.
По данным СМИ, отменён подвоз 390 учеников — это около 20% всех школьников. Снегопад начался накануне вечером и продолжился утром. С шести часов на расчистку дорог вышло около тридцати единиц техники. По данным территориальных отделов, на трассах наблюдается обледенение, зафиксированы съезды автомобилей с дорог, людям оказывают помощь. Чтобы не рисковать безопасностью детей, власти приняли решение временно приостановить подвоз.
Напомним, в Челябинской области на трассе М-5 Урал до 9 часов утра 4 марта действуют ограничения для автобусов, такси и большегрузов.