В Нагайбакском районе часть школьников отправили на дистант из-за снегопада

По данным СМИ, отменён подвоз 390 учеников — это около 20% всех школьников. Снегопад начался накануне вечером и продолжился утром. С шести часов на расчистку дорог вышло около тридцати единиц техники. По данным территориальных отделов, на трассах наблюдается обледенение, зафиксированы съезды автомобилей с дорог, людям оказывают помощь. Чтобы не рисковать безопасностью детей, власти приняли решение временно приостановить подвоз.