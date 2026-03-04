За вонь из квартиры россиянам грозит приличный штраф

Россиянам может грозить штраф за неприятный запах из квартиры, если он связан с нарушением санитарных норм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольгу Леонову.