За вонь из квартиры россиянам грозит приличный штраф

Россиянам может грозить штраф за неприятный запах из квартиры, если он связан с нарушением санитарных норм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольгу Леонову.
По словам эксперта, источником запаха часто становятся нарушения правил содержания жилья. Речь может идти о содержании животных без должного ухода, отсутствии регулярной уборки или несвоевременном выносе мусора.
Такие ситуации могут расцениваться как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. В этом случае для физических лиц предусмотрен административный штраф.
Размер наказания составляет от 500 до 1 тысячи рублей.
Для юридических лиц ответственность значительно выше. Им может грозить штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
Леонова также уточнила, что если причиной запаха становится ненадлежащее содержание животных, то в отдельных случаях питомцев могут изъять у владельца. Это возможно путем выкупа животного.
По словам эксперта, такие меры направлены как на защиту самих животных, так и на защиту прав соседей, проживающих в многоквартирных домах.
