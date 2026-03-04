Ричмонд
Под Ростовом задержали водителя автомобиля, оказавшего сопротивление полицейским

В отношении парня, который не хотел предъявить документы, составили административный протокол.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае правоохранители задержали парня, который оказал неповиновение сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Поводом для проверки послужила публикация в средствах массовой информации. В ней говорилось, что водитель автомобиля оказал сопротивление правоохранителям, которые попросили его предъявить документы.

В итоге сотрудники полиции задержали 18-летнего парня и составили в отношении него протокол. Молодому человеку грозит штраф от тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

— Сотрудниками полиции продолжается проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

