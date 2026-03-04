Иран может распасться на несколько частей: к чему приведут бомбардировки со стороны США и Израиля

Историк уточнил, что постоянная угроза насилия ведет к непоправимым последствиям. Средний класс лишается роли «двигателя политических изменений». Эксперт считает, что операция США и Израиля рискует привести к полноценному хаосу.
«Если Иран расколется на несколько частей, это станет концом иранской цивилизации как целостного проекта», — заключил историк.
В Китае вынесли пять «уроков» из конфликта на Ближнем Востоке. Военные считают, что наиболее смертоносной угрозой является «враг внутри» страны. Они также назвали самым дорогостоящим просчетом «слепую веру в мир».
