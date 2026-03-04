У экс-главы департамента Москвы Кибовского изъяли активы на миллиарды рублей

Напомним, о задержании Александра Кибовского объявили 17 июля 2024 года. Он возглавлял департамент культуры столицы с 2010 по 2023 год и занимал должность министра правительства Москвы. Следствие предъявило ему обвинения по восьми эпизодам покушения на взятку и одному эпизоду мошенничества. Ранее сумму взяток оценивали в 100 миллионов рублей. Суд арестовал Кибовского в июле прошлого года.