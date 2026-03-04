В большинстве регионов СФО ожидается до минус 14 градусов

4 марта на севере центральных округов Красноярского края и в Республике Тыва ожидается морозная погода, температура воздуха местами ночью минус 30−35 градусов. Днем в южных округах и в течение суток в Республике Хакасия местами сильный юго-западный ветер, порывы 15−18 м/с. На дорогах центральных и южных округов гололедица. На юге Таймырского полуострова ожидается температура воздуха местами минус 45 градусов и ниже. В Норильске, по данным мэрии, из-за морозов ученикам 1−11 классов разрешено не посещать занятия.