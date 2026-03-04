В большинстве регионов СФО ожидается до минус 14 градусов

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Аномальные морозы отступили в Сибири, в большинстве регионов округа ожидается потепление до минус 10−14 градусов. Вместе с тем синоптики обещают, что во многих местах образуется гололедица, что может усложнить ситуацию на дорогах.
По данным Западно-Сибирского УГМС, 4 марта в Новосибирске в первой половине дня ожидается погода без существенных осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура минус 12−14 градусов. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. В Республике Алтай и Алтайском крае температура ожидается на уровне минус 8−13 градусов. В Кемеровской области — минус 11−12 градусов.
В Омской области также отступили аномальные морозы. Обь-Иртышское УГМС прогнозирует днем 4−5 марта минус 1−6, на севере области до минус 8−13, ночью — минус 5−10 градусов, на севере местами минус 15−20. Синоптики обещают также небольшой снег, местами туман, на дорогах снежные заносы и гололедица.
По данным регионального ЦГМС, в Томской области 4 марта дневная температура поднимется до минус 10 градусов, но ночью ожидаются морозы до минус 32 градусов по северу региона. Умеренный снег местами будет переходить в мокрый, порывы ветра будут достигать 12 м/с, на дорогах сохраняется гололедица.
Где сохранятся морозы.
4 марта на севере центральных округов Красноярского края и в Республике Тыва ожидается морозная погода, температура воздуха местами ночью минус 30−35 градусов. Днем в южных округах и в течение суток в Республике Хакасия местами сильный юго-западный ветер, порывы 15−18 м/с. На дорогах центральных и южных округов гололедица. На юге Таймырского полуострова ожидается температура воздуха местами минус 45 градусов и ниже. В Норильске, по данным мэрии, из-за морозов ученикам 1−11 классов разрешено не посещать занятия.