Глава МВД Кубраков сказал, что в Беларуси может появиться новый вид ответственности для злоупотребляющих алкоголем

Министр внутренних дел Иван Кубраков сказал в эфире «Первого информационного телеканала», что в Беларуси может появиться новый вид ответственности для злоупотребляющих алкоголем.
Имеются ввиду те граждане из этой категории, которые уже состоят на учете в органах внутренних дел и при этом нигде на работают. На них смогут составлять административные протоколы с арестом или принудительными работами, когда инициатива Министерства внутренних дел будет поддержана. Она содержится в законопроекте, который госорган уже внес в парламент.
Документ будет касаться и тех, кто вышел из лечебно-трудовых профилакториев, но продолжает вести прежний образ жизни. Эти люди, сказал Иван Кубраков, на время выпадали из поля зрения милиции:
«Поэтому мы внесли в парламент законопроект, чтобы такие люди после освобождения оставались под контролем хотя бы первое время — для их трудоустройства и поддержки».
