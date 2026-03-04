Тюльпаны и фуршет вместо премии: Life.ru узнал, почему россиянок раздражает 8 Марта в офисе

По его словам, больше всего недовольства вызывают подарки, напрямую связанные с работой.
Предметы для работы — это всевозможная канцелярия. Даже если она премиальная и красивая, ощущения праздника не возникает. То же самое с корпоративным мерчем: в нём мало о самом человеке и много о бизнесе. Косметика и одежда тоже рискованный вариант — такие подарки не универсальны, с ними легко не угадать.
Иван Добровольский.
Руководитель направления корпоративных клиентов маркетплейса цветов и подарков Flowwow.
Эксперт добавил, что ещё одна болезненная тема — корпоративные застолья вместо денежной премии. По данным компании, бонус к 8 Марта получают лишь 8% сотрудниц, при этом 40% опрошенных хотели бы видеть именно материальный подарок. Ещё 13% предпочли бы подарочный сертификат.
«Мы наблюдаем рост спроса на сертификаты к крупным праздникам. По сути, это подарок с правом выбора: спа-процедуры, поездка за город или фотосессия», — пояснил эксперт.
Третья распространённая проблема — формальные поздравления и неуместные тосты. По словам Добровольского, далеко не все руководители подходят к празднику с фантазией, хотя ситуация постепенно меняется.
«Главная претензия сотрудников — формальный подход. Сейчас мы видим сдвиг: работодатели проводят опросы, чтобы узнать, что действительно порадует коллектив, вместо застолий отпускают домой пораньше или организуют командные выезды», — заключил он.
Ранее Life.ru сообщал, что женщины вполне могут поздравлять друг друга с 8 Марта — это не исключительно мужская прерогатива. Эксперты по этикету советуют выбирать небольшие, но искренние подарки, которые подчеркнут внимание и поддержку, а не будут выглядеть формальностью.
