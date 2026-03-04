Тюльпаны и фуршет вместо премии: Life.ru узнал, почему россиянок раздражает 8 Марта в офисе

Предметы для работы — это всевозможная канцелярия. Даже если она премиальная и красивая, ощущения праздника не возникает. То же самое с корпоративным мерчем: в нём мало о самом человеке и много о бизнесе. Косметика и одежда тоже рискованный вариант — такие подарки не универсальны, с ними легко не угадать.