Потепление до +7 днем и ночные заморозки: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 4 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 4 марта будет облачной, но без дождей. Зато по области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, порывистый ветер и гололедица на дорогах. Подробный прогноз на среду узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
По прогнозу на 4 марта, в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером возможен слабый дождь, в остальное время суток обойдется преимущественно без осадков. Ветер северо-западного направления разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. В ночь на 5 марта осадков не ожидается, ветер сменится с северо-западного на юго-западный, сохраняя скорость 7 — 12 метров в секунду.
В Ростовской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Ветер северо-западного направления задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду. В ночь на 5 марта ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-западного направления перейдет в юго-западный и будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Анализируя прогноз погоды в Ростове-на-Дону 4 марта, специалисты отмечают, что температура воздуха в донской столице днем поднимется до +5 — +7 градусов. В ночь на 5 марта столбики термометров опустятся до −1 — +1 градуса.
В Ростовской области днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов. В ночь на четверг ожидается от −3 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
