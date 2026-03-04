Потепление до +7 днем и ночные заморозки: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 4 марта

В Ростовской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Ветер северо-западного направления задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду. В ночь на 5 марта ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-западного направления перейдет в юго-западный и будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду.