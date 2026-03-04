Иркутян приглашают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

4 марта с 10:00 до 15:00 тест-мобиль будет работать на парковке перед МУП «Центральный рынок» (напротив аптеки № 1). 6 марта с 09:00 до 15:00 — на парковке возле ТЦ «Карамель», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Результат готовится в течение 15 минут, его сообщают устно. Специалисты проводят консультирование до и после тестирования, рассказывают о путях передачи вируса и методах профилактики, а также о возможностях лечения ВИЧ-инфекции и жизни с таким диагнозом.
Экспресс-тест дает предварительный результат, который требует подтверждения с помощью точных исследований в лаборатории.
Получить консультацию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции можно по телефону горячей линии: 8−800−350−22−99.