Иркутян приглашают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

Иркутск, НИА-Байкал — 4 и 6 марта в Иркутске организуют бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты B, С и сифилис.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

4 марта с 10:00 до 15:00 тест-мобиль будет работать на парковке перед МУП «Центральный рынок» (напротив аптеки № 1). 6 марта с 09:00 до 15:00 — на парковке возле ТЦ «Карамель», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Результат готовится в течение 15 минут, его сообщают устно. Специалисты проводят консультирование до и после тестирования, рассказывают о путях передачи вируса и методах профилактики, а также о возможностях лечения ВИЧ-инфекции и жизни с таким диагнозом.

Экспресс-тест дает предварительный результат, который требует подтверждения с помощью точных исследований в лаборатории.

Получить консультацию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции можно по телефону горячей линии: 8−800−350−22−99.