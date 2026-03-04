Это была ошибка: в США объяснили, почему кувейтский F/A-18 сбил три американских истребителя

В США назвали причину, по которой над Кувейтом были сбиты три американских истребителя F-15. Экипаж кувейтского F/A-18 в воскресенье 1 марта выпустил по ним ракеты по ошибке. Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В публикации сказано, что в небо над Кувейтом вторглись беспилотники иранских вооружённых сил. После этого в небе появились американские истребители, которые были приняты кувейтскими военными за принадлежащие Ирану.
Ранее сообщалось, что истребитель F-15 американских Военно-воздушных сил был сбит в Кувейте в результате дружественного огня.
Накануне в сеть попало видео, на котором показал момент попадания ракеты в самолет ВВС США. После взрыва истребитель загорается и начинает резко падать.
Также сообщалось, что силы безопасности Кувейта задержали пилота сбитого истребителя США.
В то же время в сети появились кадры, снятые очевидцем, как жители Кувейта поставили на колени пилота американского истребителя, сбитого над территорией страны.