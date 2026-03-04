Это была ошибка: в США объяснили, почему кувейтский F/A-18 сбил три американских истребителя

В США назвали причину, по которой над Кувейтом были сбиты три американских истребителя F-15. Экипаж кувейтского F/A-18 в воскресенье 1 марта выпустил по ним ракеты по ошибке. Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.