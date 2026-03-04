Ричмонд
Это была ошибка: в США объяснили, почему кувейтский F/A-18 сбил три американских истребителя

WSJ: Три истребителя ВВС США были сбиты кувейтским F/A-18 по ошибке.

Источник: Комсомольская правда

В США назвали причину, по которой над Кувейтом были сбиты три американских истребителя F-15. Экипаж кувейтского F/A-18 в воскресенье 1 марта выпустил по ним ракеты по ошибке. Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации сказано, что в небо над Кувейтом вторглись беспилотники иранских вооружённых сил. После этого в небе появились американские истребители, которые были приняты кувейтскими военными за принадлежащие Ирану.

Ранее сообщалось, что истребитель F-15 американских Военно-воздушных сил был сбит в Кувейте в результате дружественного огня.

Накануне в сеть попало видео, на котором показал момент попадания ракеты в самолет ВВС США. После взрыва истребитель загорается и начинает резко падать.

Также сообщалось, что силы безопасности Кувейта задержали пилота сбитого истребителя США.

В то же время в сети появились кадры, снятые очевидцем, как жители Кувейта поставили на колени пилота американского истребителя, сбитого над территорией страны.

