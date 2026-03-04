Курс Али Хаменеи будет жить: иранский посол раскрыл план Тегерана по внешней политике

Узнать больше по теме

Биография Али Хаменеи

Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.