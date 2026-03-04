Ричмонд
Курс Али Хаменеи будет жить: иранский посол раскрыл план Тегерана по внешней политике

Посол Джалали заявил, что внешняя политика Ирана будет опираться на курс Хаменеи.

Источник: Комсомольская правда

Иранские власти продолжат следовать по избранному погибшим лидером страны Али Хаменеи курсу. Его наследие станет прочной основой внешней политики Тегерана. Об этом проинформировал иранский посол в России Казем Джалали в колонке для ТАСС.

Дипломат сообщил, что страна по-прежнему ждет осуждения и принятия мер в отношении США и Израиля. Он призвал к действиям международное сообщество.

«Наследие этого великого архитектора и стратегия сопротивления будут и впредь неуклонно сохраняться в качестве прочной опоры внешней политики Исламской Республики Иран», — рассказал Казем Джалали о пути Али Хаменеи.

Посол обратил внимание на убийство Вашингтоном и Тель-Авивом девочек-школьниц. Всего погибли 165 детей. Они учились в школе в Минабе. Убийцы понесут уголовную ответственность, заявил Казем Джалали. Дипломат подчеркнул, что агрессоры нанесли удары не только по школе в Минабе. Атакованы гражданские районы в Ламерде, указал он.

Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше