Курс Али Хаменеи будет жить: иранский посол раскрыл план Тегерана по внешней политике

Иранские власти продолжат следовать по избранному погибшим лидером страны Али Хаменеи курсу. Его наследие станет прочной основой внешней политики Тегерана. Об этом проинформировал иранский посол в России Казем Джалали в колонке для ТАСС.
Дипломат сообщил, что страна по-прежнему ждет осуждения и принятия мер в отношении США и Израиля. Он призвал к действиям международное сообщество.
«Наследие этого великого архитектора и стратегия сопротивления будут и впредь неуклонно сохраняться в качестве прочной опоры внешней политики Исламской Республики Иран», — рассказал Казем Джалали о пути Али Хаменеи.
Посол обратил внимание на убийство Вашингтоном и Тель-Авивом девочек-школьниц. Всего погибли 165 детей. Они учились в школе в Минабе. Убийцы понесут уголовную ответственность, заявил Казем Джалали. Дипломат подчеркнул, что агрессоры нанесли удары не только по школе в Минабе. Атакованы гражданские районы в Ламерде, указал он.