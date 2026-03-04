Одаренные дети из Красноярского края смогут бесплатно отдохнуть в Приморье

Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Для получения бесплатной путевки родителям или законным представителям одаренных ребят необходимо до 20 мая 2026 года подать документы через электронную форму регистрации. На основании рейтинга достижений детей, находящихся в государственном информационном ресурсе (ГИР) о лицах, проявивших выдающиеся способности, будет сформирован список победителей.
Узнать рейтинг ребенка старше 14 лет можно в его личном кабинете на сайте госуслуг в разделе «Документы и данные», открыв вкладку «Образование» и далее «Олимпиады и достижения». Информация загружается в ГИР автоматически, но только если при участии в олимпиаде были указаны корректные контактные данные школьника: ФИО, СНИЛС, дата рождения.
«В рейтинге учитываются результаты победителей и призеров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Минпросвещения и Минобрнауки РФ. Для ребенка младше 14 лет информация из ГИР предоставляется по запросу родителя. Запрос также можно подать в личном кабинете сайта госуслуг», — пояснили в министерстве.
Не позднее 10 рабочих дней до начала оздоровительной смены родителей уведомят о результатах рассмотрения заявления с указанием всей информации.
Для консультации можно обращаться в Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Красноярского края «Спутник»
Напомним, что возможность предоставления бесплатных путевок за пределы края одаренным детям, которые проявили себя в учебе, спорте, искусстве, творчестве, возобновилась по поручению губернатора края Михаила Котюкова в 2024 году.