Одаренные дети из Красноярского края смогут бесплатно отдохнуть в Приморье

Узнать рейтинг ребенка старше 14 лет можно в его личном кабинете на сайте госуслуг в разделе «Документы и данные», открыв вкладку «Образование» и далее «Олимпиады и достижения». Информация загружается в ГИР автоматически, но только если при участии в олимпиаде были указаны корректные контактные данные школьника: ФИО, СНИЛС, дата рождения.