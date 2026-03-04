Первый вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Абу-Даби прилетел в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево.
Рейс SU 531 из Абу-Даби вылетел в 22:31 по московскому времени со 100-процентной загрузкой. Самолет приземлился в Шереметьево в 06:18.
Уточняется, что на борту лайнера находились около 400 пассажиров отмененных рейсов за 28 февраля. Рейс выполнялся на широкофюзеляжном самолете Boeing 777, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» продолжает работу по эвакуации россиян из ОАЭ. Перевозчик запланировал на 4 марта два специальных рейса из Дубая: один в Москву, другой в Краснодар. По словам представителей авиакомпании, эти рейсы предназначены для обслуживания пассажиров, чьи изначально намеченные на 28 февраля полеты были отменены.
Власти эмирата Дубай обязали отели продлить размещение туристов, которые не могут вылететь из-за отмены рейсов, пообещав им компенсации. Корреспондент «Вечерней Москвы» связалась с россиянами, застрявшими в ОАЭ, и узнала подробности.