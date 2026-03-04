Командир отряда «Ахмат» выпустит книгу о боях

КУРСК, 4 мар — РИА Новости. Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» этой весной выпустит книгу «Проклятый лес» о боях, в том числе и за Серебрянское лесничество в ЛНР, рассказал РИА Новости сам командир.
«Это книга до событий курского вторжения ВСУ, то есть до августа 2024 года, первая часть, о становлении нашего подразделения, становление в целом группы “Аида” спецназа “Ахмат” на нашем участке боевой славы, где мы сражались», — рассказал «Аид».
По его словам, в книгу можно отнести к жанру «окопной прозы», рассказывающей о судьбах бойцов, сражавшихся за Серебрянское лесничество и Белогоровку в ЛНР, а также на ряде участков в Харьковской области.
«Она о павших ребятах, об операциях, успешных и менее успешных. Книга о человеке и о его пути на войне, как менялась война, как менялись мы вместе с ней, как это влияет о нас в целом», — пояснил командир.
Он уточнил, что в течение всего времени писал краткие заметки в телефоне и сейчас объединил их все в книгу, которая выйдет уже весной текущего года.