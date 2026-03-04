В Иркутске прошли соревнования по хапкидо, плаванию, киокушин и хоккею

В ФОК «Юбилейный» прошли чемпионат, первенство и фестиваль по хапкидо. За звание лучшего боролись более 100 спортсменов из пяти клубов. Они соревновались в контактных поединках, а также в технических дисциплинах: комплексах с традиционным оружием и приемах самообороны. На открытии присутствовал генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ким Чоль Сан.