В Иркутске прошли соревнования по хапкидо, плаванию, киокушин и хоккею

В них приняли участие более тысячи жителей и гостей областного центра.
В ФОК «Юбилейный» прошли чемпионат, первенство и фестиваль по хапкидо. За звание лучшего боролись более 100 спортсменов из пяти клубов. Они соревновались в контактных поединках, а также в технических дисциплинах: комплексах с традиционным оружием и приемах самообороны. На открытии присутствовал генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ким Чоль Сан.
В ледовом дворце «Айсберг» состоялся открытый турнир «Серебряный лед» по хоккею с шайбой среди спортсменов 6−7 лет. Первое место заняла команда «СШ Олимпия-19», второе — «СШ № 7 Олимпия-19», третье — «СШ Олимпия-20». На льду «Локомотива» прошел турнир по мини-хоккею с мячом среди команд старшего поколения на Кубок МКУ «ГСМЦ». Сыграли восемь коллективов. Во всех округах города на дворовых кортах завершили сезон юные хоккеисты. В соревнованиях по мини-хоккею с мячом приняли участие 110 детей, сообщает пресс-служба городской администрации.
В ФОК «Старт» одновременно прошли два турнира. Чемпионат и первенство города по киокушин объединили более 100 участников. Они выступали в ката и кумитэ. Победителей определили в 50 категориях. Там же состоялся открытый баскетбольный турнир «Кубок Спартака» среди девушек до 16 лет. Лучшим разыгрывающим признана иркутянка Юлия Хапилова.
На соревнованиях «День мужества» во Дворце спорта «Юность» показали свои навыки более 270 пловцов из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Тулуна и Черемхово. В спортивной школе «Спартак» прошли заплывы среди ветеранов спорта. Участие приняли более 100 пловцов старше 25 лет из семи городов Прибайкалья.
220 участников собрало открытое первенство по киокусинкай в дисциплине «кекусин» в спортшколе «Лидер». Команда Иркутска заняла первое место, второе — у гостей из Красноярска, третье — у сборной Иркутского муниципального округа.
40 иркутян вышли на лыжню в рамках мероприятия «Вставай на лыжи», организованного Центром тестирования ГТО. За два месяца 2026 года к движению присоединились 500 горожан. Центр приглашает всех желающих проверить свою физическую подготовку. Запись по телефонам: 707−480,