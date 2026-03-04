В Бодайбо произошла еще одна коммунальная авария

В Бодайбо коммунальные службы устраняют последствия серьезной аварии на сетях горячего водоснабжения. Прорыв трубопровода произошел 4 марта на улице Розы Люксембург, в непосредственной близости от здания городского суда.
«Проблемы начались еще днем 3 марта. В зоне аварии перекрыли горячую воду. Однако 4 марта масштаб отключения значительно расширился. Для проведения ремонтных работ с 9:00 до 16:00 приостановлена работа двух центральных тепловых пунктов — ЦТП-1 и ЦТП-2». Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Тепловодоканал».
На время устранения повреждения без отопления и горячей воды остались жители шести улиц. Кроме того, ограничения затронули ключевые социальные объекты города. В зону отключения попали детские сады «Брусничка» и «Березка», Бодайбинский горный техникум, медицинский центр, бассейн, городская поликлиника и районная больница. Также без тепла временно остались здания администрации городского поселения и городского суда.
Коммунальные службы ведут работы в экстренном режиме. Ожидается, что подача ресурсов будет восстановлена в штатном режиме после завершения ремонта к 16:00.
Ранее сообщалось о задержании главы Бодайбинского городского поселения по делу о коммунальной аварии, оставившей без отопления и воды значительную часть жителей города.