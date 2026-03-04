В Бодайбо произошла еще одна коммунальная авария

На время устранения повреждения без отопления и горячей воды остались жители шести улиц. Кроме того, ограничения затронули ключевые социальные объекты города. В зону отключения попали детские сады «Брусничка» и «Березка», Бодайбинский горный техникум, медицинский центр, бассейн, городская поликлиника и районная больница. Также без тепла временно остались здания администрации городского поселения и городского суда.