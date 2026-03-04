В иркутских библиотеках пройдет «День чтения вслух»

В этом году мероприятия пройдут под лозунгом «Читаем Марка Сергеева» и будет посвящены празднованию 100-летия со дня рождения иркутского поэта и писателя. В рамках акции состоятся громкие чтения и обсуждения стихов, сказок и рассказов, отрывков из повестей Марка Сергеева с ребятами разного возраста — от дошкольников до подростков.