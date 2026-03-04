В иркутских библиотеках пройдет «День чтения вслух»

Идея заключается в том, что взрослые читают вслух детские книги.
В этом году мероприятия пройдут под лозунгом «Читаем Марка Сергеева» и будет посвящены празднованию 100-летия со дня рождения иркутского поэта и писателя. В рамках акции состоятся громкие чтения и обсуждения стихов, сказок и рассказов, отрывков из повестей Марка Сергеева с ребятами разного возраста — от дошкольников до подростков.
Детские книги будут читать представители органов исполнительной и законодательной власти, известные деятели культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта, медийные личности, представители ТОС, активисты «Движения Первых», члены Советов ветеранов, активные читатели и волонтеры библиотек.
Так, в 11:00 в библиотеке № 32 чтецами станут начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская и мама участника СВО, кавалера ордена Мужества Александра Тутунаря Яна Тутунарь.
Ознакомиться с расписанием и адресами заведений, принимающих участие в акции, можно по ссылке. Также чтения пройдут в Гуманитарном центре — библиотеке имени семьи Полевых. График мероприятий размещен на официальном сайте учреждения.
6+