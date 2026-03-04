Красноярка незаконно пыталась вывезти более 200 растений из Таиланда

Гражданка России прилетела из Бангкока и привезла в страну декоративные растения. Как выяснили специалисты Управления Россельхознадзора, посадочный материал предназначался для дальнейшей продажи на территории России.
Всего в чемодане красноярки находились 232 растения. При этом обязательный фитосанитарный сертификат, который должна выдавать национальная служба по карантину и защите растений Таиланда, у владелицы отсутствовал. Ввоз посадочного материала без такого документа является нарушением действующих фитосанитарных требований.
В отношении женщины возбуждено административное дело. Растения у нее изъяли, сообщают в Управлении.