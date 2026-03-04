Овечкин не набрал очков в матче НХЛ с «Ютой»

Овечкин провел 63-й матч в текущем регулярном чемпионате, на счету форварда 24 гола и 26 результативных передач. С момента возобновления сезона после паузы на олимпийский турнир у россиянина два гола в четырех матчах — он оформил дубль в гостевой игре с «Монреалем» (2:6), которая прошла 1 марта. Всего на счету нападающего 998 шайб в НХЛ с учетом плей-офф, рекордсменом является канадский форвард Уэйн Гретцки (1 016).