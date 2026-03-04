Овечкин не набрал очков в матче НХЛ с «Ютой»

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты».
Игра завершилась победой «Юты» со счетом 3:2. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Дилан Гюнтер (12-я минута), Михаил Сергачев (14) и Джон-Джейсон Петерка (39). У проигравших отличились Пьер-Люк Дюбуа (20) и Райан Леонард (47).
Овечкин провел 63-й матч в текущем регулярном чемпионате, на счету форварда 24 гола и 26 результативных передач. С момента возобновления сезона после паузы на олимпийский турнир у россиянина два гола в четырех матчах — он оформил дубль в гостевой игре с «Монреалем» (2:6), которая прошла 1 марта. Всего на счету нападающего 998 шайб в НХЛ с учетом плей-офф, рекордсменом является канадский форвард Уэйн Гретцки (1 016).
«Юта» занимает 4-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 68 очками в 61 матче. «Вашингтон» идет пятым в Столичном дивизионе, набрав 69 очков после 63 игр. В следующем матче «Юта» в ночь на 6 марта по московскому времени сыграет в гостях против «Филадельфии», «Вашингтон» днем позднее встретится на выезде с «Бостоном».