Обновление популярной ОС оставило компьютеры без интернета

После обновления Windows 11 на некоторых компьютерах пропадает интернет. Об этом сообщает издание Neowin.
О проблеме рассказал один из пользователей, который обновил компьютер с версии Windows 11 23H2 до версии 25H2. Сразу после установки обновления интернет на устройстве перестал работать.
Позже он заметил, что система сбросила все настройки сети. Кроме того, с компьютера исчезла папка Dot3Svc.
В этой папке хранятся настройки, которые отвечают за доступ к сети. Из-за ее удаления компьютер не может подключиться к интернету.
По словам пользователя, система не смогла сама восстановить настройки. Ему пришлось делать это вручную.
Он также рассказал, что после установки обновления папка dot3svc удаляется, и компьютер остается без интернета, пока настройки не будут восстановлены.
Компания Microsoft пока не подтвердила наличие этой проблемы и не дала официальных комментариев.
