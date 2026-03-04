Ричмонд
Обновление популярной ОС оставило компьютеры без интернета

После обновления Windows 11 на некоторых компьютерах пропадает интернет.

После обновления Windows 11 на некоторых компьютерах пропадает интернет. Об этом сообщает издание Neowin.

О проблеме рассказал один из пользователей, который обновил компьютер с версии Windows 11 23H2 до версии 25H2. Сразу после установки обновления интернет на устройстве перестал работать.

Позже он заметил, что система сбросила все настройки сети. Кроме того, с компьютера исчезла папка Dot3Svc.

В этой папке хранятся настройки, которые отвечают за доступ к сети. Из-за ее удаления компьютер не может подключиться к интернету.

По словам пользователя, система не смогла сама восстановить настройки. Ему пришлось делать это вручную.

Он также рассказал, что после установки обновления папка dot3svc удаляется, и компьютер остается без интернета, пока настройки не будут восстановлены.

Компания Microsoft пока не подтвердила наличие этой проблемы и не дала официальных комментариев.

