В Ростовской области отразили атаку десятков беспилотников

В Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области отразили атаку нескольких десятков беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, воздушная атака произошла ночью. Пострадавших в результате инцидента нет.
Глава региона уточнил, что после падения обломков на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены остекление и входная дверь нежилого помещения. Информация о последствиях уточняется.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение трёх часов отразили атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 38 летательных аппаратов самолётного типа. Основная часть дронов — 34 единицы — была сбита над Ростовской областью, ещё три уничтожены над Крымом и один — над Волгоградской областью.