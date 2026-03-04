В Ростовской области отразили атаку десятков беспилотников

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение трёх часов отразили атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 38 летательных аппаратов самолётного типа. Основная часть дронов — 34 единицы — была сбита над Ростовской областью, ещё три уничтожены над Крымом и один — над Волгоградской областью.