Нерафинированное рапсовое масло выпустят в Беларуси, но еще есть нюансы по вкусу

Кроме того, исследования медиков показывают оказание некоторого влияния рапсового масла на здоровье человека по сравнению с другими растительными маслами. Так, белорусский онколог Сергей Красный посоветовал рапсовое масло для профилактики рака. А глава Госстандарта Беларуси Елена Моргунова сравнила оливковое масло с рапсовым, назвав его пользу для сердечников.