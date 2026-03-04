Нерафинированное рапсовое масло выпустят в Беларуси, но еще есть нюансы по вкусу

Нерафинированное рапсовое масло скоро выпустят в Беларуси, но с заводами будут решать вопросы относительно вкусовых характеристик, рассказал БелТА генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Алексей Мелещеня.
«Это новинка, которая, надеюсь, полюбится белорусам. Содержание полезных веществ там намного больше. Есть пока небольшие нюансы по вкусовым характеристикам, но вместе с заводами мы это отработаем», — отметил спикер.
Также Алексей Мелещеня напомнил:
«По целой совокупности показателей рапсовое масло входит в тройку лучших растительных масел для питания человека, поэтому мы активно работаем над задачей по его использованию в различных отраслях — в пекарной, кондитерской и других».
Кроме того, исследования медиков показывают оказание некоторого влияния рапсового масла на здоровье человека по сравнению с другими растительными маслами. Так, белорусский онколог Сергей Красный посоветовал рапсовое масло для профилактики рака. А глава Госстандарта Беларуси Елена Моргунова сравнила оливковое масло с рапсовым, назвав его пользу для сердечников.
Тем временем директор белорусского завода не так давно составил рейтинг растительных масел по их пользе: «Подсолнечное только на третьей ступеньке».