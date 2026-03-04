Более 40% опрошенных россиянок хотели бы подарки от родственниц на 8 Марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 40% опрошенных жительниц России рассчитывают получить подарки на Международный женский день от родственниц. Об этом говорится в совместном исследовании бьюти-ретейлера «Золотое яблоко» и агентства «Сидорин лаб» (текст есть в распоряжении ТАСС).
«43% женщин ожидают подарков от родственниц (мама, бабушка, тетя, сестра), 40% — от родственников-мужчин. Каждая третья респондентка (30%) рассчитывает получить подарки от подруг. В рабочем кругу ожидания заметно ниже: подарков от коллег ждут 11%, от руководителя — 3%, а 7% отмечают, что в их окружении подарки к 8 Марта не приняты в принципе», — говорится в тексте.
По данным опроса «Золотого яблока», от подруг россиянки чаще всего хотят получить в подарок либо подарочную карту (37%), либо что-то из бьюти-ассортимента (30%). Еще 14% рады получить «приятную мелочь» вроде свечи или аксессуара для дома. Самым подходящим подарком от коллег россиянки назвали сертификаты и подарочные карты (63%). 21% респонденток выбирают символические варианты, например, цветы или сладости. Каждая десятая предпочла бы какой-то практичный подарок, например, термостакан. А 5% опрошенных были бы рады корпоративным подаркам или продукции компании.
Чаще всего подарки к гендерным праздникам в социальных сетях обсуждают пользователи в возрасте 35−44 лет. При этом мужчины и женщины по-разному оценивают презенты, рассказали аналитики агентства «Сидоркин лаб». С 1 февраля по 2 марта 2026 года по частоте упоминаний в соцсетях уверенно лидируют цветы и букеты — в среднем около 25% всех сообщений от представителей обоих полов. Далее идут одежда, обувь и аксессуары — 15%, дом, быт и интерьер — 14%, красота и уход — 13%. Внутри бьюти-категории примерно 30% упоминаний приходится на парфюм, около 25% — на косметику. В категории дома и быта каждое второе обсуждение затрагивает кухонную утварь и бытовую технику (аэрогрили, кофемашины и пылесосы).
В онлайн-опросе от «Золотого яблока» приняли участие около 5 100 респонденток по всей России. Часть вопросов допускала несколько вариантов ответа, поэтому сумма процентов по отдельным показателям может превышать 100%. Исследовательский центр «Сидорин лаб» проанализировал соцмедиа в период с 1 февраля по 2 марта 2026 года. Было зафиксировано более 2 140 релевантных упоминаний о подарках к 8 Марта от мужчин.