Более 40% опрошенных россиянок хотели бы подарки от родственниц на 8 Марта

Чаще всего подарки к гендерным праздникам в социальных сетях обсуждают пользователи в возрасте 35−44 лет. При этом мужчины и женщины по-разному оценивают презенты, рассказали аналитики агентства «Сидоркин лаб». С 1 февраля по 2 марта 2026 года по частоте упоминаний в соцсетях уверенно лидируют цветы и букеты — в среднем около 25% всех сообщений от представителей обоих полов. Далее идут одежда, обувь и аксессуары — 15%, дом, быт и интерьер — 14%, красота и уход — 13%. Внутри бьюти-категории примерно 30% упоминаний приходится на парфюм, около 25% — на косметику. В категории дома и быта каждое второе обсуждение затрагивает кухонную утварь и бытовую технику (аэрогрили, кофемашины и пылесосы).