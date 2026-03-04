На фестивале «Под лед Байкала» установлены новые рекорды

Мероприятие объединило спортсменов из России, Хорватии и Венгрии. Организатором фестиваля выступает Федерация фридайвинга при поддержке Правительства Иркутской области.
3 марта президент Федерации фридайвинга Алексей Молчанов установил мировой рекорд в дисциплине CWTi, нырнув на глубину 91 метр в моноласте. После этого погружения спортсмен стал 41-кратным чемпионом мира по фридайвингу. Предыдущий его рекорд в этой дисциплине, установленный два года назад, составлял 90 метров.
«Нырок прошел спокойно. Сегодня повезло с погодой — светило солнце и практически не было ветра. Зимний фридайвинг требует особой дисциплины», — отметил Алексей Молчанов.
Другие участники фестиваля также показали рекордные результаты, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области. Россиянка Ольга Маркина установила рекорд в дисциплине «биласты», достигнув глубины 50 метров. Спортсмены из Хорватии — Витомир Маричич и Петар Кловар — показали результат 66 метров в дисциплине погружения по тросу на руках. Санда Делия из Хорватии побила свой собственный рекорд, она нырнула на глубину 57 метров без ласт.
В этом году фестиваль «Под лед Байкала» собрал более 40 участников. Это не только профессиональные фридайверы, но и новички, которые только пробуют погружения под лед в экстремальных условиях. Температура воды во время стартов составляет около +2°C, воздуха — до −20°C.
Кроме соревновательной программы, в рамках фестиваля проходят мастер-классы с участием ведущих мировых фридайверов.