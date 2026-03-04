На фестивале «Под лед Байкала» установлены новые рекорды

В этом году фестиваль «Под лед Байкала» собрал более 40 участников. Это не только профессиональные фридайверы, но и новички, которые только пробуют погружения под лед в экстремальных условиях. Температура воды во время стартов составляет около +2°C, воздуха — до −20°C.