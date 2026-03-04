Красноярская филармония подготовила музыкальную программу к 8 Марта

Откроется программа 4 марта концертом «Для милых дам». Заслуженный работник культуры Красноярского края, скрипач Леонид Жуковский и лауреат международного конкурса аккордеонистов Василий Кобзарев исполнят произведения разных эпох и стран — от барочной классики Антонио Вивальди до авторских сочинений Кобзарева.
5 марта в Малом концертном зале выступит Красноярский государственный ансамбль песни «КрасА» с программой «Весны прекрасной вдохновение». Под руководством Анатолия Хлопкова коллектив представит лирические баллады и народные мелодии, посвященные женской красоте и нежности.
6 марта ансамбль народных инструментов «Вольница» покажет программу «Вы прекрасны, спору нет!». В концерте примут участие заслуженный работник культуры Виталий Осипов, Наталья Лукьянова и приглашенные артисты. Вечер объединит инструментальные пьесы и популярные хиты в оригинальных аранжировках.
7 марта Красноярский академический симфонический оркестр приглашает слушателей в Большой концертный зал на программу «Большой вальс». Под управлением Михаила Мосенкова прозвучат произведения Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и Арама Хачатуряна.
Завершится марафон 8 марта концертом «Это все — она!» от Красноярского филармонического русского оркестра имени А. Ю. Бардина.
12+