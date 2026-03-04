Красноярская филармония подготовила музыкальную программу к 8 Марта

5 марта в Малом концертном зале выступит Красноярский государственный ансамбль песни «КрасА» с программой «Весны прекрасной вдохновение». Под руководством Анатолия Хлопкова коллектив представит лирические баллады и народные мелодии, посвященные женской красоте и нежности.