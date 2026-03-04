Голы Барбашева и Дорофеева не спасли «Вегас» от поражения в матче НХЛ с «Баффало»

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. «Вегас» со счетом 2:3 проиграл «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голы у победителей забили Джейсон Цукер (5-я минута), Оуэн Пауэр (21) и Тейдж Томпсон (26). В составе проигравших чужие ворота поразили Иван Барбашев (27) и Павел Дорофеев (29).
«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав 70 очков после 61 матча. «Баффало» располагается на 2-й позиции Атлантического дивизиона с 78 очками в 61 встрече. В следующем матче «Вегас» в ночь на 5 марта по московскому времени сыграет в гостях против «Детройта», «Баффало» на следующий день встретится на чужом льду с «Питтсбургом».