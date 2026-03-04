В РПЦ призвали к дискуссии о возможности сделать Страстную пятницу выходным днем

В Русской православной церкви считают, что вопрос о придании Страстной (Великой) пятнице статуса выходного дня заслуживает общественного обсуждения. С таким заявлением на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель Церкви подчеркнул, что, хотя верующим было бы важно иметь возможность полностью посвятить этот день богослужениям, церковные структуры не выступают с официальными требованиями или декларациями на этот счет, отдавая себе отчет в реалиях современного мира.
«Понятно, что нам очень бы хотелось, чтобы верующие люди имели бы возможность практиковать свою веру, и поскольку такой вопрос возникает, мне кажется, это предмет для обсуждения, — заявил Владимир Легойда. — Но мне кажется, что, если эти вопросы задаются, это уже предмет для спокойной, взаимоуважительной дискуссии».
Его поддержал председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин, который также принял участие в мероприятии. Священнослужитель напомнил, что во многих странах Европы этот день уже является официальным выходным, что позволяет верующим присутствовать на важнейших богослужениях Страстной седмицы.
«В Страстную пятницу, действительно, хорошо бы сделать выходной день. Надо сказать, что во многих странах Европы это выходной», — отметил он.
Страстная пятница — день самого строгого поста и скорби для верующих, посвященный воспоминанию крестных страданий и смерти Иисуса Христа. В 2026 году этот день выпадает на 10 апреля, а праздник Пасхи, Воскресения Христова, будет отмечаться 12 апреля.