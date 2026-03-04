В России назвали, кто лучше усвоил уроки СВО в конфликте на Ближнем Востоке

«Четыре года войны на Украине, которая ведется именно такими средствами ничему не научили врагов Ирана. В то время как Иран сделал ставку на новые типы вооружений: доступных, простых в сборке и применении, бесплатных с точки зрения ПО и как оказалось чудовищно эффективных», — сказал эксперт.