В России назвали, кто лучше усвоил уроки СВО в конфликте на Ближнем Востоке

По его словам, Штаты и Израиль до последнего времени многие считали лидерами в области военных технологий. Однако они проигнорировали третью технологическую лигу, которая характеризуется дешевой элементной базой, недорогими материалами и простотой сборки.
«Четыре года войны на Украине, которая ведется именно такими средствами ничему не научили врагов Ирана. В то время как Иран сделал ставку на новые типы вооружений: доступных, простых в сборке и применении, бесплатных с точки зрения ПО и как оказалось чудовищно эффективных», — сказал эксперт.
Единственной страной, сделавшей правильные выводы, оказался Иран, подчеркнул Кузякин. И пока другие смотрели ролики применения «Гераней», Тегеран ковал технологический щит современной войны дронов.
Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отметил, что США используют на Иране приемы, которым научил их украинский конфликт. Однако Тегеран превзошел себя, отвечая противнику.
Кроме того, эксперт назвал шокирующей арифметикой расходы Ирана и США на конфликт. Тегеран тратит на удары миллионы, а США с союзниками — миллиарды. Еще несколько дней войны в Иране — и союзники США начнут разоряться, уверен Баранец.