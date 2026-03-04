Врач назвала самые популярные пластические операции у белорусок

Главный врач минского Клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии Наталья Постоялко рассказала агентству «Минск-Новости», какие операции наиболее популярны у белорусок.
По словам специалиста, 95% клиенток центра начинают свои шаги к внешнему преображению с процедур в отделениях косметологии. Далее при необходимости обращаются к оперативному вмешательству.
Наталья Постоялко рассказала, что блефаропластика (коррекция век) пользуется популярностью из малоинвазивных вмешательств. Также белоруски часто делают круговые подтяжки лица, а еще комплексные операции на теле.
Кстати, в связи с переездом на новые площади названный государственный медцентр предлагает также услуги по пересадке волос и цифровой дерматоскопии, а еще добавились направления эстетической гинекологии, оториноларингологии.
Ранее мы писали, что пластический хирург доцент, кандидат медицинских наук Олег Яцкевич также называл в топе интересующих белорусок процедур (в настоящее время и ранее) блефаропластику и коррекцию периорбитальной области (ее называют блефаропластикой верхних и нижних век), коррекция формы груди, а также ее увеличение или уменьшение, подтяжку.
