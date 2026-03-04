На конкурс 25 Байкальского кинофестиваля «Человек и Природа» подано более сотни заявок

Их подали режиссеры, снимающие кино о природе, из 11 стран. Комиссия, в состав которой входят сценаристы, продюсеры, кинокритики, режиссеры, отберет лучшие работы и сформирует шорт-лист. Его объявят в июне. Фестиваль пройдет в Иркутске с 14 по 22 сентября.
«Байкальский кинофестиваль “Человек и Природа” ежегодно вызывает большой интерес у документалистов со всего мира. Это говорит о доверии к нему как к платформе, где можно не только представить свое творчество, но и найти единомышленников, обменяться опытом и вдохновиться новыми идеями. Мы ждем работы, которые отражают актуальные проблемы экологии и уникальную красоту нашей планеты. Прием заявок на участие в конкурсной программе продлится до 31 марта», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Жюри кинофестиваля определит победителей в пяти номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший полнокупольный фильм», а также присудит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы и определит обладателя Гран-при. Его сумма составляет 500 тысяч рублей. В прошлом году главный приз фестиваля получила работа молодого автора анимационного кино «Лакрифагия» Елизаветы Климаевой из Екатеринбурга.
«Самое большое количество работ поступает в жанре кинодокументалистики. Лидер по количеству заявленных лент — Россия. Также поступили фильмы из других стран, например, из Ирландии, Испании, Франции, Ирана, Бангладеш», — рассказала программный директор форума, заместитель директора Иркутского областного кинофонда Елена Утробина.
Прием заявок проходит на официальном сайте фестиваля. Там же размещены регламент и форма заявки на участие.
В рамках кинофестиваля проводится Байкальский питчинг кинопроектов, где молодые режиссеры и сценаристы представят жюри свои идеи будущих фильмов. Лучшие получат поддержку для реализации. В этом году питчинг пройдет уже в 12-й раз, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Распутина проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Иркутской области и министерства культуры Иркутской области. Кинофестиваль был учрежден в 1999 году Союзом кинематографистов РФ и Иркутским отделением Союза кинематографистов РФ. Он является одной из старейших экологических киноплощадок России. За время проведения фестиваля в конкурсной программе приняли участие почти 800 картин из более чем 100 стран мира.