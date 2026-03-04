На конкурс 25 Байкальского кинофестиваля «Человек и Природа» подано более сотни заявок

«Байкальский кинофестиваль “Человек и Природа” ежегодно вызывает большой интерес у документалистов со всего мира. Это говорит о доверии к нему как к платформе, где можно не только представить свое творчество, но и найти единомышленников, обменяться опытом и вдохновиться новыми идеями. Мы ждем работы, которые отражают актуальные проблемы экологии и уникальную красоту нашей планеты. Прием заявок на участие в конкурсной программе продлится до 31 марта», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.