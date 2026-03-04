Психологи отмечают рост тревожности у москвичей к приходу весны

Она отметила, что независимо от времени года эти темы остаются актуальными и волнуют горожан больше прочих, а короткий световой день и серость за окном могут создавать дополнительные условия для апатии и обострения чувства изоляции. При этом Гальянова подчеркнула, что подобные переживания не повод замыкаться в себе, а сигнал обратить внимание на собственное эмоциональное состояние. «Специалисты службы напоминают, что получение своевременной психологической поддержки помогает мягко пройти этот этап и не допустить развития более серьезных проблем», — добавила Гальянова.