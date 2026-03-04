Ричмонд
Психологи отмечают рост тревожности у москвичей к приходу весны

Количество звонков в Московскую службу психологической помощи населению увеличилось примерно на 10%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Количество звонков на телефон «051» Московской службы психологической помощи населению увеличилось примерно на 10% в феврале по сравнению с январем 2026 года и достигло почти 5,4 тыс., сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

«Видим некоторое увеличение количества звонков — порядка 10% по сравнению с январем. Люди обращаются с теми же запросами, что и всегда, но с приходом календарной весны они зачастую переживаются острее. Основные темы, которые звучат сейчас в диалогах со специалистами, это тревожность, депрессивные состояния, а также чувство одиночества и дефицит живого общения», — сказала ТАСС заведующая Центром неотложной психологической помощи «051» Московской службы психологической помощи населению Анна Гальянова.

Она отметила, что независимо от времени года эти темы остаются актуальными и волнуют горожан больше прочих, а короткий световой день и серость за окном могут создавать дополнительные условия для апатии и обострения чувства изоляции. При этом Гальянова подчеркнула, что подобные переживания не повод замыкаться в себе, а сигнал обратить внимание на собственное эмоциональное состояние. «Специалисты службы напоминают, что получение своевременной психологической поддержки помогает мягко пройти этот этап и не допустить развития более серьезных проблем», — добавила Гальянова.