12 межквартальных проездов отремонтируют летом в Железнодорожном районе Красноярска

— от ул. Ладо Кецховели до МКД по ул. Новосибирской, 33;- от ул. Калинина до МКД по ул. Калинина, 15;- от ул. Калинина до МКД по ул. Калинина, 17;- от ул. Ломоносова до МКД по ул. Ломоносова, 102;- от ул. Новосибирская до МКД по ул. Ангарская, 2;- от ул. Техническая до МКД по ул. Менжинского, 16а;- от ул. Копылова до МКД по ул. Копылова, 44;- от ул. Красномосковская до МКД по ул. Красномосковская, 60;- от МКД № 3 по ул. Красномосковской до МКД № 47а по ул. Толстого;- от ул. Техническая до МКД по ул. Менжинского, 14б;- от ул. Мечникова до МКД по ул. 8 Марта, 18б;- от ул. Северо-Енисейская до МКД по ул. Северо-Енисейская, 52.