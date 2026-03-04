12 межквартальных проездов отремонтируют летом в Железнодорожном районе Красноярска

Так, внимание уделят проездам на улице Калинина возле домов № 15 и № 17, рядом со сквером Калининский, где проходят районные мероприятия.
«Мы просили обустроить проезд возле дома № 15 на ул. Калинина. У нас очень большой дом на полтысячи квартир. Много автомобилистов. Просто хочется комфортно ездить и чтобы аккуратный проезд был», — рассказала жительница района Наталья.
Также планируется ремонт проезда на улице Ломоносова, 102. Здесь в этом сезоне появится новый сквер с пешеходным променадом, детской зоной и площадкой для выгула собак. Проезд возле дома Копылова, 44 приведут в порядок рядом с площадкой и фонтаном, популярным местом прогулок горожан.
В ходе работ подрядчики уложат новый асфальт, заменят бортовой камень, выровняют колодцы и отремонтируют тротуары. Все объекты планируется выполнить в летний период, сообщает мэрия.
Полный список проездов, которые обновят этим летом:
— от ул. Ладо Кецховели до МКД по ул. Новосибирской, 33;- от ул. Калинина до МКД по ул. Калинина, 15;- от ул. Калинина до МКД по ул. Калинина, 17;- от ул. Ломоносова до МКД по ул. Ломоносова, 102;- от ул. Новосибирская до МКД по ул. Ангарская, 2;- от ул. Техническая до МКД по ул. Менжинского, 16а;- от ул. Копылова до МКД по ул. Копылова, 44;- от ул. Красномосковская до МКД по ул. Красномосковская, 60;- от МКД № 3 по ул. Красномосковской до МКД № 47а по ул. Толстого;- от ул. Техническая до МКД по ул. Менжинского, 14б;- от ул. Мечникова до МКД по ул. 8 Марта, 18б;- от ул. Северо-Енисейская до МКД по ул. Северо-Енисейская, 52.