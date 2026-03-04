Ричмонд
Полетная программа из Перми в Грузию продлена на месяц

Авиакомпания RedWings уточнила планы в отношении рейса из Перми до Батуми (Грузия).

Источник: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Согласно данным пермского терминала, его планируется осуществлять еще один месяц — октябрь. Ранее начало полетной программы анонсировалось на 3 июня, а завершение — 30 сентября. Теперь крайний рейс намечен на 21 октября.

Заявленная частота полетов не изменилась — один раз в неделю (среда). Перевозчик на этом рейсе намерен использовать лайнер Superjet. На сайте перевозчика, а также билетных поисковиках, продажа билетов пока не началась.

Полеты из Перми в Батуми были прерваны 6 июля 2019 года, после начала антироссийских демонстраций в Грузии. Тогда на линии летала авиакомпания «Победа».