В Башкирии рассказали о самых пожилых женихе и невесте в 2025 году

Государственный комитет Башкирии по делам юстиции раскрыл возраст самых возрастных молодоженов, зарегистрировавших брак в прошлом году.
По данным UfacityNews.ru, самым пожилым женихом в 2025-м стал 93-летний житель Башкирии. Возраст самой возрастной невесты составил 86 лет.
Напомним, по итогам прошлого года в республике отмечен рост числа официальных браков при одновременном снижении количества разводов.
