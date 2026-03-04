Ричмонд
В Башкирии рассказали о самых пожилых женихе и невесте в 2025 году

В Башкирии возраст самого пожилого жениха составил 93 года.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по делам юстиции раскрыл возраст самых возрастных молодоженов, зарегистрировавших брак в прошлом году.

По данным UfacityNews.ru, самым пожилым женихом в 2025-м стал 93-летний житель Башкирии. Возраст самой возрастной невесты составил 86 лет.

Напомним, по итогам прошлого года в республике отмечен рост числа официальных браков при одновременном снижении количества разводов.

