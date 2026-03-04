Ричмонд
Первый вывозной рейс «Победы» из Дубая прилетел в Москву

Первый вывозной рейс авиакомпании «Победа» из Дубая в среду, 4 марта, прилетел в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичного аэропорта Внуково.

Рейс DP 794 вылетел из Дубая в столицу в 23:04 по московскому времени. Во Внуково борт прибыл в 06:59 утра.

На борту находились пассажиры отмененных рейсов за 28 февраля. Рейс выполнялся напрямую до Москвы на самолете Boeing 737−800, передает сайт столичной авиагавани.

Тем же утром первый вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Абу-Даби прилетел в Москву. Уточняется, что на борту лайнера находились около 400 пассажиров отмененных рейсов за 28 февраля.

Авиаперевозчик «Аэрофлот» продолжает работу по эвакуации россиян из Объединенных Арабских Эмиратов. Компания запланировала на 4 марта два специальных рейса из Дубая: один в Москву, другой в Краснодар. По словам представителей авиакомпании, эти рейсы предназначены для обслуживания пассажиров, чьи изначально намеченные на 28 февраля полеты были отменены.

Корреспондент «Вечерней Москвы» связалась с россиянами, застрявшими в ОАЭ, и узнала подробности.

