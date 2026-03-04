Ричмонд
В окрестностях СНТ под Корфовским в Хабаровском крае вновь заметили тигра

Ведутся мероприятия по отлову хищника.

Источник: AmurMedia

С начала февраля в районе СНТ расположенных в окрестностях Корфовского сельского поселения фиксируются выходы тигра. Ведутся мероприятия по отлову хищника совместно с ФГБУ «Заповедное Приамурье», сообщает Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.

Основные причины выхода — близость лесного массива и большое количество безнадзорных собак в окрестностях СНТ, которые привлекают зверя.

В местах, где отлов невозможен, проводятся мероприятия по отпугиванию. Для защиты жизни и здоровья граждан привлечена полиция. Ситуация на контроле.

В случае повторного обнаружения хищника или его следов незамедлительно звоните по номеру 112, далее информация будет передана в компетентные органы для принятия мер оперативного реагирования.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что амурский тигр бродит в Комсомольском заповеднике, что нехарактерно для этих мест. В минувшем ноябре хищник был замечен неподалеку от границ заповедника, возле поста «Каменка», однако остался за его чертой. Нынешнее же обнаружение следов тигра произошло уже на территории природоохранной зоны.