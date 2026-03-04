В окрестностях СНТ под Корфовским в Хабаровском крае вновь заметили тигра

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что амурский тигр бродит в Комсомольском заповеднике, что нехарактерно для этих мест. В минувшем ноябре хищник был замечен неподалеку от границ заповедника, возле поста «Каменка», однако остался за его чертой. Нынешнее же обнаружение следов тигра произошло уже на территории природоохранной зоны.