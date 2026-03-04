Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 4 марта

В среду, 4 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день — с разными временными интервалами:
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Калужская, 50−70, 53−71;
— улица Глинки, 54−70, 51−71;
— улица Мурманская, 54−72, 43−65;
— улица Арефьева, 56−66;
— улица Тихого Дона, 49−59;
— улица 20 лет Октября, 71−75;
— улица Красноармейская, 157, 262, 262а, 266/57;
— улица Восточная, 41, 47, 49, 51, 51а/55;
— переулок Нахичеванский, 55−57;
— улица Книжная, 43−123, 58−138;
— улица Новостроевская, 25−89, 32−106;
— улица Детская, 77−139, 74−138;
— улица А. Блока, 43−59, 38−52;
— улица Я. Колосова, 27−41, 32−46;
— переулок Гельца, 37−113, 28−64;
— улица М. Расковой, 54А, 56;
— проспект 40-летия Победы, 96−132.
С 9:00 до 12:00 отключение затронет дома:
— улица Зорге, 25/3, 25/4, 33/6, 31в;
— улица Еременко, 56/4.
С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам:
— улица Зорге, 27/3, 27/6, 27/7.
