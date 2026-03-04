Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 4 марта

Энергетики опубликовали адреса, где 4 марта будут отключать свет в Ростове.

В среду, 4 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день — с разными временными интервалами:

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Калужская, 50−70, 53−71;

— улица Глинки, 54−70, 51−71;

— улица Мурманская, 54−72, 43−65;

— улица Арефьева, 56−66;

— улица Тихого Дона, 49−59;

— улица 20 лет Октября, 71−75;

— улица Красноармейская, 157, 262, 262а, 266/57;

— улица Восточная, 41, 47, 49, 51, 51а/55;

— переулок Нахичеванский, 55−57;

— улица Книжная, 43−123, 58−138;

— улица Новостроевская, 25−89, 32−106;

— улица Детская, 77−139, 74−138;

— улица А. Блока, 43−59, 38−52;

— улица Я. Колосова, 27−41, 32−46;

— переулок Гельца, 37−113, 28−64;

— улица М. Расковой, 54А, 56;

— проспект 40-летия Победы, 96−132.

С 9:00 до 12:00 отключение затронет дома:

— улица Зорге, 25/3, 25/4, 33/6, 31в;

— улица Еременко, 56/4.

С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам:

— улица Зорге, 27/3, 27/6, 27/7.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше