В Красноярском крае выбрали самых очаровательных женщин-полицейских

В творческом состязании приняли участие более 80 сотрудниц органов внутренних дел из 17 подразделений.
Места распределились следующим образом:
1 место — сержант полиции Эвелина Колдина (полицейский взвода ППСП ОП № 7 МУ МВД России «Красноярское»); 2 место — майор полиции Ольга Беляцкая (инспектор по особым поручениям ОАРиПБДД УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю); 3 место — старший лейтенант внутренней службы Алена Талашманова (ревизор КРО ГУ МВД России по Красноярскому краю).
Также были названы победительницы в следующих номинациях:
Мисс Очарование — капитан полиции Елизавета Маннапова (специалист ОРЛС МО МВД России «Ачинский»); Мисс Элегантность — лейтенант полиции Ольга Шегулова (инспектор по ИАЗ ОГИБДД МО МВД России «Балахтинский»); Мисс Улыбка — майор полиции Татьяна Шако (старший оперуполномоченный ОУР МО МВД России «Канский»); Мисс Вдохновение — лейтенант полиции Валентина Гурулева (инспектор НИАЗ ОМВД России по Северо-Енисейскому району); Мисс Весна — лейтенант полиции Анастасия Сапарниязова (инспектор ОУУПиПДН МО МВД России «Канский»).
Напомним, ранее в исправительных учреждениях Красноярского края выбрали самых красивых и талантливых осужденных женщин. Региональный этап всероссийского смотра «А ну-ка, девушки!» прошел в восьми колониях и СИЗО.