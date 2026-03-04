Ричмонд
Ветеринары в Братске обследовали самку питона и выяснили, что она беременна

Необычного пациента обследовали братские ветеринары. На прием в ветклинику «Осиновская» привезли самку питона. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Братскую станцию по борьбе с болезнями животных.

Источник: ТК Город

Самку шаровидного питона по кличке Феня на профилактический осмотр привез хозяин питомца. Специалисты провели осмотр рептилии, сделали УЗИ и выяснили, что змея беременна.

Феня весит полтора килограмма, длина 1,3 м. Такая змея может откладывать 3−12 яиц, из которых впоследствии вылупятся змееныши. Беременность у этих рептилий до яйцекладки длится 2 месяца. Чтобы она протекала без осложнений, мы назначили змее витаминный комплекс и, в первую очередь, витамин Д и витамин Е, необходимые будущим мамам, — рассказала заведующая ветклиники Марина Пяткина.

В сообщении отмечается, что питона в «Осиновской» ветклинике пришлось осматривать впервые.