В Ростовской области 19-летняя девушка попала под колеса пассажирского поезда

С травмами пострадавшую увезли в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области под колеса поезда попала девушка. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

ЧП случилось в понедельник, 2 марта на железнодорожной станции «Каменская». На место происшествия выехали транспортные полицейские. Они установили личность пострадавшей — ею оказалась 19-летняя жительница города Каменска-Шахтинского.

— В настоящее время девушка госпитализирована. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

