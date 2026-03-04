В Ростовской области 19-летняя девушка попала под колеса пассажирского поезда

В Ростовской области под колеса поезда попала девушка. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
ЧП случилось в понедельник, 2 марта на железнодорожной станции «Каменская». На место происшествия выехали транспортные полицейские. Они установили личность пострадавшей — ею оказалась 19-летняя жительница города Каменска-Шахтинского.
— В настоящее время девушка госпитализирована. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
