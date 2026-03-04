Еще на три часа: на трех дорогах Башкирии продлили ограничение движение

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил о продлении сегодня ограничений для грузового и пассажирского транспорта на нескольких региональных дорогах. Меры сохраняются с 09:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Движение по-прежнему закрыто на участках:
— Уфа — Инзер — Белорецк (67−222 км, Архангельский и Белорецкий районы);
— Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (229−275 км, Белорецкий и Абзелиловский районы);
— Белорецк — Учалы — Миасс (1−159 км, Белорецкий и Учалинский районы).
Ориентировочно проезд будет восстановлен через пару часов — к 12:00.
