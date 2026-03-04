В Красноярском крае до 2032 года потребуется 137 тысяч специалистов. Такой прогноз на ближайшие семь лет составило агентство труда и занятости населения региона, учитывая потребности предприятий, участвующих в реализации 110 инвестиционных проектов.
Наиболее востребованными станут машинисты, водители, инженеры, электромонтеры, лаборанты, операторы технологических установок и другие квалифицированные специалисты. Молодежи, которые сейчас стоят у выбора жизненного пути, стоит ориентироваться в выборе будущей профессии или будущего места работы с учетом актуальных тенденций на рынке труда.
Служба занятости проводит различные ярмарки вакансий. Жители края могут подать заявку на собеседование или трудоустройство на заявленные вакансии или для включения в кадровый резерв на портале агентства труда и занятости населения края. И там же найти единый реестр инвестиционных проектов.