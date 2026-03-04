США начали еще одну военную операцию, речь идет о действиях в Эквадоре: с кем и где идет борьба

Американские и эквадорские вооруженные силы начали совместную военную операцию против наркотеррористических организаций на территории Эквадора. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования Пентагона.
«Вместе мы предпринимаем решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые на протяжении долгого времени сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария», — сказано в сообщении.
В заявлении также отмечается, что США и Эквадор предпринимают решительные действия в борьбе с наркотерроризмом.
ABC обратило внимание, что это первый случай, когда американские военные провели наземную операцию против южноамериканских наркокартелей. Ранее военные США наносили авиаудары исключительно по контрабандным лодкам в восточной части Тихого океана и Карибском бассейне.
Напомним, весной прошлого года президент Эквадора Даниэль Нобоа обратился к американскому коллеге Дональду Трампу за поддержкой и попросил ввести войска для борьбы с преступными группировками. Сообщалось, что в прибрежном городе Манта построят новый военно-морской объект для постоянных операций, сообщил анонимный эквадорский чиновник. Там разместят казармы и офисы для военных.
В конце января текущего года Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, что США начнут наносить удары по наземным целям наркоторговцев, и это будет проще, чем борьба с ними на воде. По его словам, американская армия проделала огромную работу в борьбе с наркотрафиком на море, а теперь пришло время перейти к действиям на суше.
Немногим ранее Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон готовится нанести удары по наркокартелям в Мексике. В том же интервью американский лидер похвастался своими практически безграничными полномочиями в области внешней политики.
Незадолго до этой речи американская армия нанесла удар по судну в международных водах Тихого океана, на котором находились члены наркокартелей. В результате операции погибли два человека, участвовавшие в наркотрафике.
В своем обращении к нации Дональд Трамп заявил о сокращении потока наркотрафика в США морским путем на 94%.