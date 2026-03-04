США начали еще одну военную операцию, речь идет о действиях в Эквадоре: с кем и где идет борьба

В конце января текущего года Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, что США начнут наносить удары по наземным целям наркоторговцев, и это будет проще, чем борьба с ними на воде. По его словам, американская армия проделала огромную работу в борьбе с наркотрафиком на море, а теперь пришло время перейти к действиям на суше.