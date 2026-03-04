Ричмонд
Мониторинг уровня воды ведётся на семи постах в Иркутске

Работники гидрометцентра фиксируют толщину льда, движение кромки ледостава и другие явления.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 марта. В Иркутске на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством мэра Иркутска Руслана Болотова обсудили подготовку к паводковому периоду. Специалисты Иркутского УГМС ведут наблюдения за гидрологической обстановкой проводятся на семи постах, расположенных в черте города.

В пресс-службе администрации сообщили, что работники гидрометцентра фиксируют толщину льда, уровень воды, движение кромки ледостава и другие явления.

Руководитель МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий сообщил, что силы и средства муниципального учреждения готовы к реагированию. Взаимодействие и обмен информацией налажены между всеми службами.

На водных объектах Иркутска сотрудниками аварийно-спасательной службы проводится мониторинг на предмет выхода воды и образования наледи в руслах рек. Спасательный пост на острове Юность начнет работать в первой декаде марта.

На заседании комиссии участники также обсудили обеспечение безопасности иркутян на водных объектах. Профилактическую работу с жителями ведут специалисты комитетов по управлению городскими округами. Вблизи рек и водоемов совместно с МКУ «Безопасный город» рабочие устанавливают информационные аншлаги, предупреждающие о запрете выхода и выезда на лед. Горожанам также рассказывают о правилах поведения на льду и оказании первой помощи, раздают листовки.

Для школьников организуют практические занятия по безопасности на льду. Сотрудники Аварийно-спасательной службы города наглядно показывают, что делать, если провалился в воду, как помочь пострадавшим. Также в образовательных организациях города проводят тематические конкурсы видеороликов и рисунков.

«В этот зимний период выпало достаточно много снега, поэтому надо быть готовыми к возможному возникновению паводков. Наша задача — максимально консолидировать работу всей системы. Мы должны четко понимать алгоритм действий и при необходимости оперативно реагировать. Важно продолжать все профилактические мероприятия, следить за обстановкой на водных объектах. От этого зависит безопасность горожан», — подчеркнул Руслан Болотов.

Глава Иркутска отдельно отметил работу дорожных служб по уборке снега с улиц. Что касается очистки дворов, Руслан Болотов поручил главам округов во взаимодействии с управляющими компаниями усилить очистку крыш МКД и придомовых территорий.

Помимо этого, на совещании отметили благодарностями тех, кто занимался подготовкой площадки для празднования Крещения на заливе Якоби и обеспечивал там безопасность. Это спасатели «Безопасного города», сотрудники «Комбината питания», «Иркутскавтодора», «Иркутскавтотранса».