Мониторинг уровня воды ведётся на семи постах в Иркутске

На заседании комиссии участники также обсудили обеспечение безопасности иркутян на водных объектах. Профилактическую работу с жителями ведут специалисты комитетов по управлению городскими округами. Вблизи рек и водоемов совместно с МКУ «Безопасный город» рабочие устанавливают информационные аншлаги, предупреждающие о запрете выхода и выезда на лед. Горожанам также рассказывают о правилах поведения на льду и оказании первой помощи, раздают листовки.