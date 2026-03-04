На трассе в Красноярском крае экипаж ДПС вытащил из кювета фуру с водителем

Полицейские незамедлительно выехали на место. На 236-м километре трассы Р-257 «Енисей» они обнаружили фуру, которая глубоко увязла в снежном сугробе. За рулём оказался 32-летний житель Томска, который следовал по маршруту Красноярск — Абакан. Мужчина признался, что не справился с управлением из-за сложных погодных условий.