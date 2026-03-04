На трассе в Красноярском крае экипаж ДПС вытащил из кювета фуру с водителем

Экипаж ДПС в составе лейтенанта Матвея Корнакова и старшего лейтенанта Александра Зыкова патрулировал дороги Балахтинско-Новоселовского округа, когда к ним обратился местный житель. Он сообщил, что неподалёку грузовой фургон съехал в кювет. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Красноярского края.
Полицейские незамедлительно выехали на место. На 236-м километре трассы Р-257 «Енисей» они обнаружили фуру, которая глубоко увязла в снежном сугробе. За рулём оказался 32-летний житель Томска, который следовал по маршруту Красноярск — Абакан. Мужчина признался, что не справился с управлением из-за сложных погодных условий.
К счастью, водитель не пострадал. Инспекторы оперативно организовали буксировку и вернули грузовик на проезжую часть.
