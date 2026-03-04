ВС США сообщили об уничтожении 17 иранских кораблей

Американская армия потопила 17 иранских военные кораблей, в том числе подлодку. Об этом во вторник, 3 марта, заявил глава американского Центрального командования генерал Брэдли Купер.
— На данный момент мы уничтожили 17 иранских кораблей, включая самую боеспособную иранскую подводную лодку, в борту которой образовалась пробоина, — написал он на странице в социальной сети Х.
Вместе с тем он добавил, что в Персидском, Ормузском и Оманском заливах не осталось иранского флота. Купер отметил, что ВС США не собираются останавливаться на достигнутом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель. По словам главы государства, Тегеран очень хочет заключить с Вашингтоном мирное соглашение.
Однако глава иранского Минобороны Реза Талаиник отметил, что США и Израилю уже в ближайшие дни придется прекратить военную операцию против Ирана.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Жители страны вышли на протесты после произошедшего. Толпа шла по площади Энгелаб в центр Тегерана.