МЧС: во всех регионах РФ 4 марта будут работать сирены и громкоговорители

По всей России сегодня, 4 марта, пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения, заявило МЧС РФ.
«Во время проверки будут запущены электросирены и громкоговорители, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Информация будет доступна и в мобильном приложении “МЧС России”», — уточнило ведомство.
Услышав звук сирены, нужно, сохраняя спокойствие и не паникуя, включить телевизор или радио и прослушать передаваемое сообщение.
В последний раз такая проверка проводилась в октябре прошлого года.
Системы оповещения населения предназначены для своевременного информирования граждан об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.