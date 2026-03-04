Ричмонд
МЧС: во всех регионах РФ 4 марта будут работать сирены и громкоговорители

В России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения.

Источник: Аргументы и факты

По всей России сегодня, 4 марта, пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения, заявило МЧС РФ.

«Во время проверки будут запущены электросирены и громкоговорители, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Информация будет доступна и в мобильном приложении “МЧС России”», — уточнило ведомство.

Услышав звук сирены, нужно, сохраняя спокойствие и не паникуя, включить телевизор или радио и прослушать передаваемое сообщение.

В последний раз такая проверка проводилась в октябре прошлого года.

Системы оповещения населения предназначены для своевременного информирования граждан об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

