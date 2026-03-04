Лукашенко обратился к белорусской милиции, сказав о риске жизнью

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусской милиции, сказав о защите граждан, сообщила пресс-служба президента.
Так, 4 марта белорусским лидером были направлены правоохранителям поздравления с Днем милиции. Лукашенко обратил внимание на то, что биография милиции Беларуси является неотъемлемой частью истории народа, слагающейся из судеб тысяч сотрудников, которые беззаветно преданны своему долгу и Отечеству. Здесь же глава республики сказал милиционерам о защите белорусов.
— В любую погоду, невзирая на обстоятельства, сотрудники органов внутренних дел неустанно и самоотверженно несут службу по охране правопорядка в наших городах и селах, защищают граждан от преступных посягательств, спасают жизни людей, порой рискуя своей собственной, — отметил он.
С праздником Лукашенко поздравил также и ветеранов ведомства, внесших вклад в укрепление безопасности и стабильности страны. И подчеркнув, что 2026 год является Годом белорусской женщины, сказал об особой признательности сотрудницам, несущим наряду с мужчинами службу даже в спецподразделениях МВД. Также глава государства поблагодарил матерей и жен, которые в полной мере разделяют со своими близкими сложности милицейских будней, оставаясь надежным тылом для своих мужей и сыновей.
— Личный состав органов внутренних дел и в дальнейшем конкретными делами будет оправдывать доверие народа, обеспечивая законность и правопорядок в стране, — выразил убежденность белорусский президент.
