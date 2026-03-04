Лукашенко обратился к белорусской милиции, сказав о риске жизнью

С праздником Лукашенко поздравил также и ветеранов ведомства, внесших вклад в укрепление безопасности и стабильности страны. И подчеркнув, что 2026 год является Годом белорусской женщины, сказал об особой признательности сотрудницам, несущим наряду с мужчинами службу даже в спецподразделениях МВД. Также глава государства поблагодарил матерей и жен, которые в полной мере разделяют со своими близкими сложности милицейских будней, оставаясь надежным тылом для своих мужей и сыновей.