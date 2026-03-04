Как защитить свои права и психику, если ваши интимные фото ушли в интернет?

Отправили сексуальные фото партнёру, а он переслал их друзьям? Потеряли телефон и через день увидели свои откровенные снимки с него в одном из городских пабликов? Поверили мошенникам, поделились по их просьбе интимными кадрами и теперь страдаете от шантажа?
В этих и других случаях найти и наказать обидчиков помогут правоохранительные органы. Главное, не медлить и не бояться отстаивать свои права.
Юрист Фёдор Глушков рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, как быть, если вы стали жертвой «грязной» популярности. Сохраняйте алгоритм действий и пересылайте его друзьям.
Если вы сами отправили интимный контент, сделайте скриншоты переписки, чтобы зафиксировать, какими фото или видео вы поделились, кто был получателем, во сколько часов и в какой день состоялсь переписка.
Если ваше фото или видео личного характера разместили в соцсети, сделайте скриншот страницы полностью, вместе со ссылкой на аккаунт, в котором выложены кадры.
Сходите к нотариусу и заверьте протокол осмотра страницы. Эта информация будет полезна во время подачи иска в суд. Процедура не из дешёвых, но она поможет получить надёжное доказательство. Переписку с человеком, распространившим фото, может заверить следователь путем следственного действия (осмотра предметов) — если вы написали заявление в полицию.
Не поддавайтесь шантажу. Если вас запугивают рассылкой откровенных кадров с вами в главной роли и требуют денег, не платите. Иначе дадите мошенникам понять, что на вас можно бесконечно долго зарабатывать.
«Вы имеете право обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда. Можно потребовать обязать распространителя удалить фото, взыскать с него денежную компенсацию морального вреда. Сумму определяете вы, но окончательный размер установит суд, — утверждает Фёдор Глушков. — Самое же действенное — привлечение к уголовной ответственности. Рассылка интимных фото без согласия подпадает под действие статьи 137 Уголовного кодекса РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Если распространитель требует деньги (шантажирует), вступает в силу статья 163 УК РФ “Вымогательство”. Наказание по ней — до четырёх лет лишения свободы, если требуют большую сумму (более одного миллиона рублей) — до 15 лет.
Чтобы виновника нашли и наказали, нужно обратиться с заявлением в полицию. Заявление пишется по месту жительства или по месту совершения преступления. Подробно укажите: кто, когда, каким способом и кому именно распространил ваши фото. Приложите доказательства: скриншоты, ссылки. Настаивайте на возбуждении уголовного дела. Если вам отказывают, требуйте письменный отказ и обжалуйте его в прокуратуре".
Пережить психологическую травму от «слива» в Сеть интимной информации помогут близкие, а проработать её — психолог, специализирующийся на теме сексуального насилия.
«Человек, узнавший о том, что его личные фото и видео попали в сеть, испытывает шок. Это реакция нашей психики на любую утрату. А в данном случае речь об утрате безопасности. И то, что произошло с девушкой, я называю сексуализированной травмой, — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru системный семейный терапевт и специалист, работающий с психической травмой психолог Ольга Миронова. — Первое, что необходимо сделать пострадавшему, — это понять, что все эмоции и чувства, которые его “накрывают”, — это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. И найти поддержку у близкого человека, который не осудит, не будет “виноватить”, а полностью встанет на его сторону».
Не стоит стесняться визита к специалисту, ведь непроработанная травма может негативно повлиять на вашу дальнейшую жизнь.