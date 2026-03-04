Как защитить свои права и психику, если ваши интимные фото ушли в интернет?

«Человек, узнавший о том, что его личные фото и видео попали в сеть, испытывает шок. Это реакция нашей психики на любую утрату. А в данном случае речь об утрате безопасности. И то, что произошло с девушкой, я называю сексуализированной травмой, — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru системный семейный терапевт и специалист, работающий с психической травмой психолог Ольга Миронова. — Первое, что необходимо сделать пострадавшему, — это понять, что все эмоции и чувства, которые его “накрывают”, — это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. И найти поддержку у близкого человека, который не осудит, не будет “виноватить”, а полностью встанет на его сторону».